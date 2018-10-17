Киев, 17 октября, 2018, 08:21 — ИА Регнум. На Украине в результате падения истребителя Су-27 погиб начальник авиации воздушного командования «Восток» Иван Петренко (полковник). Об этом сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Airwolfhound Су-27

По данным военного ведомства, всего на борту рухнувшего воздушного судна находились двое пилотов. Командиром экипажа был полковник Иван Петренко.

«Тела лётчиков найдены… — говорится в сообщении. — Данные второго пилота, обнародуют позже».

Как ранее передавало ИА REGNUM, самолёт Су-27, принадлежавший ВВС Украины, упал в Винницкой области 16 октября. ЧП произошло при выполнении полёта в рамках военных учений «Чистое небо — 2018».

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