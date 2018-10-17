Вашингтон, 17 октября, 2018, 08:21 — ИА Регнум. Эксперты в области мирового ядерного конфликта раскритиковали создателей Fallout 76 за включение ядерной войны в механику игры. Их мнения 16 октября привёл портал Motherboard.

Ядерный взрыв

Джеффри Льюис, являющийся экспертом Института международных исследований Миддлбери в Монтерее, заявил, что этот механизм «дезинфицировал» игру, по его мнению, он «немного не работает».

Том Николс (автор книги «Не использовать: ядерное оружие и национальная безопасность»), сказал: «МБР (межконтинентальные баллистическая ракета — ИА REGNUM ) — это не весело и не смешно».

Мартин Пфайфер, преподающий в Университете Нью-Мексико, считает, что ядерная война не будет «забавной» и из-за этого игра не будет продаваться. Он отметил, что всегда неоднозначно относился к серии Fallout. По мнению Пфайфера, смещение акцента с вопроса о людях в область «эстетики ядерной войны» превращает игру в «захватывающее ядерное порно», из-за этого линия между сатирой и эстетичным и забавным постапокалипсисом может стать слишком тонкой.

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Напомним, игроки Fallout 76 могут выискивать на карте коды запуска ракет и запускать МБР. Игра даёт для этого множество стимулов: они получают возможность уничтожить раздражающих оппонентов, а также получить доступ к новым игровым зонам и высокоуровневому контенту.