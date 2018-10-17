Пекин, 17 октября, 2018, 08:17 — ИА Регнум. Китайские власти оштрафовали компанию, производившую поддельные вакцины от бешенства, используемые для прививки людей, на сумму 9,1 млрд юаней ($1,32 млрд), сообщает 16 октября агентство Синьхуа.

Вакцина

Компания Changchun Changsheng Life Sciences Limited нарушила китайские законы и нормы контроля за производством и содержанием вакцины от бешенства, в связи с чем в ее адрес было принято решение о соответствующем наказании.

В частности, среди нарушений было выявлено смешение разных партий вакцины, подделка даты производства и использование просроченной сыворотки в производстве некоторых партий вакцины.

Государственная администрация медицинских товаров аннулировала все разрешения и сертификаты на производство вакцины и сопутствующих товаров компании, а также наложила штраф в размере 12,03 млн юаней.

Цзилиньская администрация пищевой продукции и лекарственных средств отозвала лицензию на производство лекарственных средств у компании, конфисковала все произведенные незаконно партии вакцины и доход в размере 1,89 млрд юаней от уже реализованной продукции. Кроме того, был выставлен штраф в размере 7,21 млрд юаней.

Таким образом, общий размер штрафа, наложенный на компанию, втрое превысил стоимость произведенной и реализованной поддельной продукции.

Отметим, что китайские власти очень жестко карают нарушителей в сфере производства медицинской продукции и продуктов питания. Все частные лица, которые напрямую признаются ответственными за нарушения, пожизненно отстраняются от возможности участвовать в указанной выше деятельности, а обвиняемые в совершении преступления предстают перед уголовным правосудием.