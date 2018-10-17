Париж, 17 октября, 2018, 08:08 — ИА Регнум. Проблема миграции станет первой темой на повестке дня Кристофа Кастанера, нового главы МВД Франции, сообщает Le Figaro.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Welcome

Издание отмечает, что перед новым главой МВД стоит огромная задача — решить проблему миграции во Франции и договориться с европейскими партнерами.

На данный момент три четверти нелегалов, въезжающих во Францию, смогут, вероятно, остаться в стране. Согласно недавним сообщениям сенаторов, незаконная миграция привлекает во Францию 300 тыс. человек в год. Отдаленные территории стали реальными платформами для приема нелегальных мигрантов, особенно во французской Гвиане и Майотте.

По всей Франции нагрузка на убежища увеличилась более чем на 15% с начала года. Надвигается перспектива от 115 до 120 тыс. запросов в год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Франции назначил бывшего государственного секретаря по связям с парламентом Кристофа Кастанера на пост главы МВД Франции 16 октября 2018 года.