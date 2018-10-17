Новосибирск, 17 октября, 2018, 07:34 — ИА Регнум. Жители Новосибирска задолжали за тепло и горячую воду более 2,2 млрд рублей, об этом ИА REGNUM сообщили в новосибирском филиале Сибирской генерирующей компании.

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«На 1 октября 2018 года долг потребителей Новосибирска за тепло и горячую воду перед Сибирской генерирующей компанией превысил 2,2 миллиарда рублей: почти 1,6 млрд рублей должны физические лица и более 650 млн рублей — юридические лица. Среди юридических лиц задолженность жилищных организаций составляет более 280 млн рублей», — уточнили в СГК.

Компания направила в судебные органы более 12 тысяч исков, по 8 тысячам из них уже вынесено решение в пользу ресурсоснабжающей организации о взыскании задолженности — на имущество должников наложено 105 арестов, взыскано более 2,5 миллионов рублей, по результатам направленных в банки исполнительных листов для безакцептного списания задолженности взыскано 18 млн рублей.

Что касается должников-юрлиц, то на их имущество наложено 18 арестов и взыскано более 25 миллионов рублей.

Кроме того, по договорам об оплате задолженности в рассрочку за девять месяцев в теплосбытовое подразделение СГК поступило ещё около 450 млн руб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне генеральный директор СГК Михаил Кузнецов сообщил, что новосибирская ТЭЦ-5 готова к переходу с каменного на бурый уголь. В компании отмечают, что количество выбросов станции при этом уменьшится.

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