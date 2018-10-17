Что творится с ценами на топливо и в головах финансистов: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 17 октября, 2018, 11:00 — ИА Регнум.
- Силуанов заявил, что скачков цен на топливо в 2019 году не планируются;
- Вассерман раскритиковал выпад главы Сбербанка против математических школ;
- Протестующие против границы с Чечней сядут за стол переговоров;
- Крым и Сирия думают над созданием общей авиакомпании;
- Первый вице-губернатор Новгородской области обвиняется в незаконном обороте оружия.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 14:00 мск.
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