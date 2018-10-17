Пекин, 17 октября, 2018, 06:49 — ИА Регнум. Китай начал строительство прибрежной ветряной электростанции с наибольшей в стране установленной мощностью, сообщает 16 октября агентство Синьхуа.

Ветряная электростанция

Первая турбина ветряной электростанции была установлена 15 октября в водах близ острова Наньпэн в провинции Гуандун на юге Китая. В рамках проекта планируется создать электростанцию мощностью 400 тыс. киловатт, которая будет способна генерировать 1,46 млрд кВт⋅ч электроэнергии ежегодно, после того, как будет запущена в 2020 году на полную мощность, сообщили в китайской корпорации China General Nuclear Power Corporation (CGN).

«Прибрежная провинция Гуандун богата ветряными ресурсами. Ветряные фермы будут играть важную роль в улучшении промышленной и энергетической структуры провинции, обеспечивая «зеленое» и высококачественное развитие», — заявил представитель CGN Чэнь Ябинь.

Отметим, что Гуандун планирует 23 прибрежные ветряные фермы до 2030 года установленной мощностью в 66,58 млн киловатт. Ветер стал третьим по доле источником энергии в Китае после угля и воды. Эксперты отмечают, что доля Китая в общей мировой установленной мощности прибрежных ветряных турбин составляет 11%, что обеспечивает Китаю третье место в рейтинге, составленному в 2016 году, уступая место Великобритании и Германии.