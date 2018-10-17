РФ доверила Южной Корее порт, в Болгарии не доверяют власти: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 17 октября, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Депутату Госдумы запретили въезд в Азербайджан;
- Поставщики Apple переносят производства из-за торговой войны между США и КНР;
- В Болгарии вновь внесён вотум недоверия правительству Борисова;
- Южная Корея работает над проектом модернизации российского порта;
- Уже осенью может начаться тест блокчейн-платформы Telegram.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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