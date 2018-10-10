* «Аш-Шабаб" — запрещённая в России организация

Могадишо, 17 октября, 2018, 05:52 — ИА Регнум. Вооруженные силы США за прошлую неделю ликвидировали 60 боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сомали, сообщает 17 октября Anadolu.

U.S. Air Force Бомбардировка

Спецоперация, осуществлена в координации с правительством страны и, по словам американской стороны, не привела к гибели мирного населения.

Напомним, эта спецоперация стала самой серьезной в плане урона, нанесенного террористам с ноября 2017 года, когда было ликвидировано сразу 100 боевиков «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).