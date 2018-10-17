Вашингтон, 17 октября, 2018, 05:39 — ИА Регнум. Голливудская актриса Тара Рид, устроившая пьяный дебош в самолете, объяснила, почему ее удалили с рейса, сообщает 17 октября Fox News.

Mingle Media TV Тара Рид

По словам актрисы, ей не позволили посадить рядом с собой ее собаку, что и стало причиной скандала.

«Конечно, из этого раздули целую историю, но я привыкла к этому на протяжении своей жизни», — подчеркнула актриса.

Напомним, Тара Рид получила известность благодаря одной из главных ролей в голливудском комедийном фильме «Американский пирог», позднее актриса снялась в сиквеле этой кинокартины.