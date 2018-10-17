Орландо, США, 17 октября, 2018, 05:36 — ИА Регнум. Число погибших в США в результате стихийный бедствий, вызванных ураганом «Майкл», достигло 29, сообщает Reuters.

Ураган

По данным агентства, 20 из них погибли в штате Флорида, еще пятеро — в Вирджинии, трое — в Северной Каролине и один — в Джорджии. В настоящее время спасательные работы в штатах, пострадавших от урагана, продолжаются. Не исключено, что число жертв может вырасти по мере расчистки пострадавших территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, ураган «Майкл», сформировавшийся в Атлантическом океане», обрушился на Восточное побережье США. Больше всего пострадали штаты Северная Каролина, Флорида, Джорджия и Вирджиния. Президент США Дональд Трамп отправился в поездку по наиболее пострадавшим штатам.