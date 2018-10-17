Казань, 17 октября, 2018, 05:31 — ИА Регнум. Вкладчики «Татфондбанка», которые отчаялись дождаться выплат, пытаются получить свои деньги в рамках дела о банкротстве бывшего председателя правления банка Роберта Мусина. В деле о несостоятельности появилось первое ходатайство от бывшего клиента банка с требованием о включении в реестр кредиторов суммы вклада — более 67,9 млн рублей. Заявление жительницы Набережных Челнов Зульфии С. оставлено без движения для устранения недочётов. В реестр кредиторов бывшего банкира на сегодня внесены требования на сумму свыше 525 млн рублей, но далеко не все претензии рассмотрены. Основным кредитором в деле о его банкротстве является ТФБ, инициировавший иск, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Маковский. Крах банка. 1881

Напомним, полномочия Роберта Мусина как главы правления некогда крупнейшего банка Татарии, где доля республики превышала 40%, прекратились с марта 2017 года — даты отзыва лицензии. В апреле банк был обанкрочен и задолжал на сегодня своим бывшим клиентам более 158 млрд рублей. По фактам нарушений закона в ТФБ возбуждено несколько уголовных дел, в том числе и в отношении Роберта Мусина. С января 2018 года он находится по ним под домашним арестом, а почти весь 2017 год провел в СИЗО, что не помешало ему заработать за прошлый год 8,9 млн рублей. Помимо этого, в отношении экс-банкира была начата процедура банкротства, в которой уже перешли к процедуре реализации имущества.

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На последнем собрании кредиторов, прошедшем в октябре 2018 года, прозвучало, что общая сумма требований кредиторов, включенных в реестр, составляет 525 113 846,58 рубля. Из них на ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего Государственной корпорации «Агентства по страхованию вкладов» приходится 356 292 589,42 рубля (67,85%), на ООО «АИДА и Д», которое также является банкротом, — 157 341 844,63 рублей (29,96%) и на банкрота ПАО «ИнтехБанк» — 4 911 817,28 рубля (0,94%).

В начале октября в суд поступило заявление от бывшей вкладчицы ТФБ Зульфии С., которая требует включить в реестр кредиторов сумму 67 923 566,42 рубля. Суд оставил ходатайство без движения, дав время на устранение недочетов.

«В нарушении п.3 ч.1 ст.126 АПК РФ к заявлению не приложены документы, подтверждающие обстоятельства, на которых заявитель основывает свои требования (договор банковского вклада, письмо к/у ПАО ТФБ о включении в реестр 1 очереди, паспортные данные, судебные акты относительно положения банка на момент заключения договора вклада — 08.12.2016 года). Между тем заявитель в приложении к заявлению указал «договор банковского вклада, письмо к/у ПАО ТФБ о включении в реестр 1 очереди, паспортные данные, судебные акты относительно положения банка на момент заключения договора вклада — 08.12.2016 года, доказательства направления копии заявления к/у Мусина Р.Р. и должнику», однако судом указанные документы в почтовом отправлении не были обнаружены», — отмечается в определении суда.

Действия жительницы Набережных Челнов могут послужить примером и для остальных бывших клиентов банка — кредиторов ТФБ, которых на сегодня уже установлено свыше 18 тысяч.