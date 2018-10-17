Ищите женщину: Эфиопия вошла в число передовых стран
Аддис-Абеба, 17 октября, 2018, 05:24 — ИА Регнум. Новый кабинет министров Эфиопии на 50% будет состоять из женщин, сообщает 17 октября Al Jazeera.
xornalcerto
Эфиопские женщины
К числу представительниц слабого пола принадлежит и новый министр обороны страны. Все кандидаты на министерские посты были утверждены премьер-министром Абий Ахмедом.
Напомним, по данным экспертов ООН, Эфиопия присоединилась к небольшой группе стран, где женщины занимают 50% и более министерских должностей. Среди этих государств — преимущественно страны Евросоюза.