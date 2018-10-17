Казань, 17 октября, 2018, 04:53 — ИА Регнум. Банкротный иск к субподрядчику стадиона «Самара Арена», построенного к чемпионату мира по футболу — 2018, — ООО «СК «Татдорстрой», аффилированному с владельцем ПСО «Казань», депутатом Госсовета РТ Равилем Зиганшиным, удовлетворен Арбитражным судом Татарии. Решение по делу о несостоятельности в силу пока не вступило и может быть обжаловано, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Татдорстрой банкротство

Иск к ООО, выступавшему в одной из масштабных строек страны субподрядчиком, поступил в суд 27 августа 2018 года от ООО «МК-Логистика» из Москвы. Сумма претензий составила 9 452 012,76 рубля.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «СК «Татдорстрой» учреждено 22 сентября 2014 года, уставный капитал — 10 тыс. рублей. Гендиректор — Станислав Нестеров, единственный участник общества — ООО «ВАТАН». Последнее полностью принадлежит Равилю Зиганшину — владельцу и гендиректору ПСО «Казань».

В конце августа 2018 года также стало известно, что перед строителями, работавшими на «Самара Арене», имеется задолженность по выплате зарплаты.

Казанские издания писали, что «строительные компании уже который месяц не платят зарплату нескольким сотням человек, которые были задействованы при возведении стадиона». Среди тех, к кому имелись претензии, звучала и компания «Татдорстрой».

Напомним, подрядчиком строительства «Самара Арена» была компания ПСО «Казань», принадлежащая депутату Госсовета РТ Равилю Зиганшину. За время строительства объект из-за нарушения сроков подорожал с 13,6 до 18,9 млрд рублей. Позднее с компании взыскали неустойку.

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16 октября 2018 года газета «КП в Самаре» сообщила, что «в отношении ООО «Татдорстрой» и его директора было возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат».

В этот же день Арбитражный суд Татарии рассмотрел претензии ООО «МК-Логистика», требовавшей банкротства ООО «СК «Татдорстрой», и принял решение — «иск удовлетворить полностью». Решение пока не изготовлено и может быть обжаловано. Управляющего истец предложил выбрать из НП СОАУ «Меркурий».

Ранее, 18 апреля 2018 года, суд удовлетворил иск московской компании к ООО из Татарии о взыскании 9 185 600 рублей задолженности, 44 779,8 рубля неустойки за период с 01.08.2017 по 08.09.2017 года, 152 480,96 рубля неустойки за период с 09.09.2017 по 21.02.2018 года.

Это не первая попытка обанкротить строительную компанию «Татдорстрой». В апреле 2016 года Арбитражный суд РТ отказал во вводе наблюдения за ней по иску ГУП «Татлизинг». Ответчик погасил долг до рассмотрения заявления с требованием банкротства.

Отметим, за август-октябрь 2018 года, то есть после подачи банкротного иска, претензии к ООО выставили еще почти десяток компаний. Среди них — самарские подрядчики, компания из Москвы, требующая взыскать долг в размере 12 769 872,83 рубля и неустойку — 330 207,63 рубля. Еще существеннее претензии строителей из Мордовии — 52 243 988,24 рубля.

Претензии к подрядчику имеет и министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Мордовии, требующее привлечь ООО к административной ответственности по ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ за невыполнение предписания.