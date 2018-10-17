Вашингтон, 17 октября, 2018, 04:30 — ИА Регнум. Санкции в отношении компаний России и Ирана, занятых в восстановлении объектов в Сирии, могут быть введены Вашингтоном, передает CNBC News.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По данным источников телекомпании, Вашингтон в своей новой стратегии по Сирии не намерен финансировать восстановление тех сирийских территорий, где находятся российские и иранские военные.

«США также могут ввести санкции против российских и иранских компаний, работающих над реконструкцией в Сирии», — говорится в сообщении телекомпании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 октября американский минфин объявил о расширении санкций в отношении Тегерана. Теперь ограничительные меры будут наложены еще на 20 компаний и банковские структуры, имеющие отношение к Корпусу Стражей Исламской революции.