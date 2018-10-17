Вашингтон, 17 октября, 2018, 03:42 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп рассматривает в качестве кандидатуры на должность постоянного представителя Соединенных Штатов в ООН руководителя пресс-службы госдепа Хизер Науэрт, сообщает газета Politico со ссылкой на источники в Белом доме.

White House Хизер Науэрт

«Науэрт не занималась внешней политикой до назначения в госдепартамент в прошлом году. Но администрация Трампа уверена, что она убедительно объясняла и защищала позицию президента на брифингах в госдепе, хоть они проходили и реже, чем у ее предшественников», — сообщает газета.

Источники подчеркнули, что Науэрт администрация рассматривает также в качестве кандидата на замену действующего пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс. Пока ни Белый дом, ни сама Науэрт никак не прокомментировали эту информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября газета The Wall Street Journal назвала имя еще одного кандидата на замену Никки Хейли, которая к концу года покинет пост постоянного представителя США в ООН.

По данным источников газеты, этим кандидатом является посол Соединенных Штатов в Канаде Келли Крафт. Ее кандидатуру стали рассматривать после того, как Дина Пауэлл, выдвинутая Дональдом Трампом, отказалась от работы постпредом.