Москва, 17 октября, 2018, 03:32 — ИА Регнум. «Самостийная» автокефальная православная церковь нужна украинской власти для того, чтобы духовно заряжать украинцев на войну против русских и русскоязычных, заявил 16 октября политолог Сергей Михеев в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Филарет

"Под рассуждения о православии разговор ведется к войне. Вот эта церковь, которую хотят создать, она капелланов будет поставлять в воюющие части, наставлять этих солдат, говорить, что да, надо убивать, и чем больше, тем лучше, потому что ты убиваешь чуть ли не за Христа», — заявил Михеев.

По его словам, предстоятель Константинопольской православной церкви Варфоломей за свои «услуги» американцам в осуществление раскола путем инициации процесса предоставления автокефалии украинским раскольникам получил $25 млн, если верить расхожей информации. При этом деньги стали лишь дополнением к тому политическому давлению, которое было оказано на Варфоломея.

«На Варфоломея огромное количество компромата. Когда он встретился с Кириллом, первое, с чего он начал — это дикая истерика по поводу Путина и России. Не церковные вопросы обсуждал, не догматические… Если он решает вопросы тысячелетнего масштаба, то при чём здесь Путин, при чём здесь демократия и всё остальное?» — продолжил Михеев, отметив, что дальнейший разговор не сложился, поскольку человек действует по указке.

При этом сам Варфоломей никаким защитником христиан и христианства не является по определению, полагает Михеев. В качестве примера он привел ситуацию в Сирии, где исламисты годами режут, убивают и терзают всех инакомыслящих, включая православных. И ни одного слова по этому поводу Варфоломей не изволил вымолвить.

Напомним, что 15 октября в Минске состоялся синод Русской православной церкви, который признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом из-за того, что предстоятель последнего Варфоломей грубо и в нарушение всех тысячелетних канонов вмешался в дела Московского патриархата.