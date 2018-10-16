Азов, Ростовская область, 17 октября, 2018, 02:59 — ИА Регнум. Следственный комитет Ростовской области возбудил уголовное дело против жителя Азова (Ростовская область), случайно застрелившего во время охоты своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Охотничье ружьё

Сообщается, что 15 октября во время охоты 41-летний гражданин выстрелил из ружья в направлении птицы, однако по неосторожности попал в своего знакомого. Пострадавшего госпитализировали с ранением головы, но врачи не смогли спасти его жизнь. В отношении охотника возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».

Как сообщало ИА REGNUM, 28 сентября в Тюменской области охотник, стрелявший в бегущую косулю, случайно застрелил своего товарища. Сообщается, что потерпевший работал егерем. В отношении охотника заведено уголовное дело по по ч. 1 ст. 109 УК РФ — «Причинение смерти по неосторожности».