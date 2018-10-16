Прага, 17 октября, 2018, 02:52 — ИА Регнум. Правоохранительные органы Чехии арестовали восемь граждан Вьетнама и России по подозрениям во взломе компьютерных систем, сообщает прокуратура Праги.

David Whelan Киберпреступность

Сообщается, что подозреваемые замечены во взломе компьютерных систем чешского МВД, отвечающих за выдачу видов на жительство иностранным гражданам. Также четверо из восьми задержанных подозреваются в отмывании незаконно полученных денег. Сколько человек конкретно из восьми задержанных являются гражданами РФ, чешские правоохранители не сообщают.

Напомним, в 2016 году в Чехии был задержан гражданин России Евгений Никулин по запросу США. Никулин был позднее экстрадирован в Соединенные Штаты, где его обвиняют в совершении хакерских атак на некие «цели» в США. В настоящее время Никулин находится под стражей.