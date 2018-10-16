Москва, 17 октября, 2018, 02:47 — ИА Регнум. Отсутствие России на заседаниях Совета Европы ввергает эту международную структуру в кризис, заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Euronews.

Совет Европы

Отвечая на вопрос о «проблеме российских взносов в Совет Европы», Лавров заявил:

«Совет Европы в глубоком кризисе, и совсем не потому, что Россия придерживает взносы уже чуть больше года, а в силу тех причин, о которых Вы упомянули: из-за того, что Россия была лишена права голоса. Это произошло в 2014 году как наказание за свободу волеизъявления жителей Крыма, которые на референдуме высказались за возвращение в РФ. И наказаны были парламентарии, которые были избраны всем населением РФ, а затем направлены в составе делегации в Совет Европы».

Российский министр подчеркнул, что требование Москвы восстановить ее в правах, после которого будут выплачены взносы, «возымело действие», и многие участники ПАСЕ, в том числе тогдашний председатель Микеле Николетти и генсек Турбьерн Ягланд предприняли усилия к переменам в сторону России.

Лавров отметил, что в итоге члены ПАСЕ обратили внимание на Устав Совета Европы, согласно которому все государства-члены совета в любом форуме организации пользуются равными правами. Но ПАСЕ отказалась соблюдать устав под давлением «небольшой, но очень громкой и агрессивной группы делегаций из известных всем стран». В СЕ теперь рассматривается вариант изменения регламента работы ПАСЕ.

«Поэтому мы будем предлагать, чтобы комитет министров Совета Европы принял решение, подтверждающее непреложность этого уставного положения — это его функция. Если такое решение будет заблокировано, то это будет шагом, на который сознательно пошли те, кто в своем антироссийском угаре просто хотят Европу «похоронить», — сказал Лавров.

Напомним, Совет Европы существует с 1949 года. Призван способствовать сотрудничеству европейских стран в сферах права, прав человека, культуры. СЕ, включающий 47 государств, независим от системы Европейского союза. Не располагает правом издавать обязательные законы.

В структуру СЕ входят Комитет министров, Парламентская ассамблея (ПАСЕ), Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). РФ является членом СЕ, но за воссоединением Крыма с Россией последовали европейские санкции, и российских представителей в СЕ лишили всех прав, кроме возможности присутствовать в залах заседаний ПАСЕ.

При этом Москва продолжала в течение трех лет платить все свои взносы, но предупредила, что выплаты в конце концов будут заморожены, что и произошло в 2017 г. Российская сторона при этом обещала, что выплатит все невыплаченные взносы, когда в ПАСЕ будут восстановлены все права Москвы.