Краснодар, 17 октября, 2018, 01:15 — ИА Регнум. Три женщины погибли в результате дорожно-транспортного происшествия в Кавказском районе Краснодарского края, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ края.

21.мвд.рф ДТП

Сообщается, что 27-летний мужчина за рулем Lada Priora выехал на встречную полосу и столкнулся в лоб с автомобилем ВАЗ-2110, за рулем которого находилась 46-летняя женщина. В результате ДТП погибли водитель и пассажирка ВАЗ-2110 и 27-летняя пассажирка Lada Priora. Водитель «Приоры» и 19-летний пассажир автомобиля получили тяжелые травмы и были госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября на трассе М-9 в Тверской области произошло массовое ДТП. Авария произошла в районе деревни Дуброво: столкнулись восемь транспортных средств, включая пассажирский автобус. Погибших не было, однако четверым пострадавшим понадобилась госпитализация. Двое из них — в состоянии средней тяжести.