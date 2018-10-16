Москва, 17 октября, 2018, 00:55 — ИА Регнум. О своем плохом самочувствии сообщил российский писатель и политик Эдуард Лимонов в LiveJournal.

Иван Шилов ИА REGNUM Эдуард Лимонов

«Сообщаю всем заинтересованным лицам, что состояние моего здоровья довольно паршивое. Говорить мне тяжело, жевать пищу затруднительно», — написал Лимонов.

Он уточнил, что «сбежал» из одной больницы в другую — «где у меня друзья». Лимонов отметил, что перед первой госпитализацией написал книгу «Азбука» («Император» и другие мнения) и завершил работу над «Философией подвига».