Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 17 октября, 2018, 00:38 — ИА Регнум. Напомним, 16 октября в интервью украинскому «24-му каналу» его сестра Наталия Каплан заявила, что Сенцов находится в реанимации в больнице Лабытнанги, где он отбывает наказание в ИК № 8.

89.fsin.su Олег Сенцов

В материале под названием «На грани жизни и смерти: Олег Сенцов попал в реанимацию» сообщалось о его крайне плохом самочувствии после выхода из «голодовки», которая якобы привела к необратимым последствиям.

Однако это заявление больше никто не подтвердил. К тому же его адвокат Дмитрий Динзе отметил, что не располагает сведениями о госпитализации подзащитного. Затем Каплан пояснила в интервью сайту «МБХ-Медиа», что говорила не о событиях сегодняшнего дня, а о том времени, когда ее брат вышел из «голодовки».