Киев, 16 октября, 2018, 23:59 — ИА Регнум. Пилоты истребителя Су-27, потерпевшего крушение в Винницкой области Украины, смогли отвести самолёт от населённого пункта. Об этом 16 октября сообщил журналистам начальник областного управления Национальной полиции Юрий Педрос.

Oleg Belyakov Истребитель Су-27 УБ

Он отметил, что Су-27, по предварительным данным, начал падать над селом Уланово, но лётчикам удалось отвести машину и в результате истребитель упал «в нескольких метрах от села».

По словам Педроса, на месте крушения остались разбросаны мелкие части самолёта, а также видно место, где истребитель коснулся крылом земли.

Напомним, истребитель Су-27 ВВС Украины разбился под Винницей во время военных учений «Чистое небо — 2018», которые проходят на Украине при участии стран НАТО. В результате крушения погибли два пилота.

В пресс-службе Генштаба ВВС Украины сообщили, что один из погибших был военнослужащим ВВС Национальной гвардии США, однако затем удалили данное сообщение. Пока информация о гибели американского военного официально не подтверждена.