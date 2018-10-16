Дамаск, 16 октября, 2018, 23:44 — ИА Регнум. Два самолета-разведчика ВВС Британии курсировали вблизи районов размещения ЗРК С-300 на территории Сирии, свидетельствуют мониторинговые данные западных авиационных ресурсов за 16 октября.

Минобороны России С-300 в Сирии

Воздушные шпионы были замечены у южных границ Сирии в воздушном пространстве Иордании и Израиля.

Данные указывают на то, что одним из них был самолет радиоэлектронной разведки RC-135W, предназначенный для сбора данных о дислокации и режимах работы систем ПВО.

Второй самолет-разведчик Global Express Sentinel R.1 с бортовым номером RRR9985, был также замечен в это время в воздушном пространстве Израиля и Иордании.

Как сообщало ИА REGNUM, после доставки в Сирию российских ЗРК С-300 не отмечено ни одного захода ВВС Израиля в воздушное пространство страны, однако резко активизировались полеты самолетов-разведчиков у границ Сирии.