Нью-Йорк, США, 16 октября, 2018, 23:59 — ИА Регнум. День торгов на Уолл-стрит проходил в «зеленой зоне» и завершился серьёзным ростом всех основных индексов, 16 октября передает агентство Reuters.

Нью-Йоркская фондовая биржа

К концу дня индекс Dow Jones вырос на 547,81 пункта (2,17%), до 25 798,36 пункта, индекс Nasdaq вырос на 215,13 пункта (2,9%), до 7645,87 пункта, индекс S&P 500 вырос на 60,06 пункта (2,18%), до 2810,85 пункта. Индекс S&P показал рекордный рост с марта текущего года.

На настроении рынка позитивно сказались отчеты о прибыли банков и крупных компаний, в том числе Goldman Sachs и UnitedHealth.

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