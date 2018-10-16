Санкт-Петербург, 16 октября, 2018, 23:11 — ИА Регнум. Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга опубликовала разрешение на ввод в эксплуатацию многофункционального комплекса «Лахта Центр». Как заявляют в администрации проекта, до открытия комплекса с уже построенным самым высоким небоскребом Европы остается около года.

Дарья Драй ИА REGNUM «Лахта Центр»

«Дата открытия комплекса будет определена к моменту полной готовности комплекса к приему сотрудников и посетителей», — отметили в «Лахта Центре».

К этой дате необходимо завершить отделку и обустройство помещений — а их площадь в четырех объектах комплекса составляет 400 тыс. кв. м, — установить оборудование и провести работы по благоустройству прилегающей территории.

Помимо штаб-квартиры «Газпрома», его дочерних компаний и других офисных помещений, в «Лахта Центре» откроются самый высокий в Европе панорамный ресторан (315 метров), обзорная площадка (360 метров), планетарий сферической формы с панорамой неба, спорткомплекс с панорамным бассейном, образовательный центр, выставочные пространства, амфитеатр, концертный зал и открытые пространства.

«Предстоит завершить работы по обустройству набережных и подключению комплекса к улично-дорожной сети, для чего через Лахтинскую гавань перекинуты две эстакады с выделенным велопешеходным тротуаром», — добавили в пресс-службе «Лахта Центра».

Строительство комплекса велось с октября 2012 по октябрь 2018 года. Доминанта «Лахта Центра» — 87-этажный небоскреб высотой 462 метра — стала самым высоким зданием Европы. В реализации проекта участвует около 600 российских и иностранных компаний и более 20 тыс. человек из 18 стран.