Москва, 16 октября, 2018, 23:11 — ИА Регнум. Без кардинальной смены экономического курса правительство России не сможет обеспечить устойчивого развития страны. Об этом 16 октября заявил завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин в эфире передачи «Право голоса» на ТВЦ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика России

«Санкции нам до известной степени помогли, позволив развить некоторые отрасли, такие как сельское хозяйство. Но без кардинальной смены экономического курса ничего не будет. И таких как Кудрин к правительству нельзя подпускать просто на пушечный выстрел», — заявил Платошкин.

Эксперт напомнил, что Алексей Кудрин двадцать лет управляет российской экономикой на разных постах, и результат этой работы можно резюмировал в «минимальном экономическом росте» и «ослаблении рубля, чтобы наполнить бюджет».

«Кудриным недовольны не только коммунисты, пенсионеры, обычные люди, но и предприниматели, потому что по опросам среди нашего бизнес-сообщества главное, что его беспокоит — это не какие-то санкции, а отсутствие платёжеспособного спроса у населения! В рыночной экономике нет смысла чего-либо производить, если это никто не может купить», — отметил Платошкин.

«В той же Хакасии — готовы работать за 15 тыс. рублей. Ну какой бизнес здесь будет развиваться? Только экспортный — нефть, газ за границу. И пока мировая цена высокая, мы отлично живём. Как только цена низкая — всё», — добавил он.

Ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил о том, что без снятия антироссийских санкций невозможно выполнить цели, поставленные президентом России Владимиром Путиным в майских указах. В связи с этим он призвал строить внешнеполитический курс России на уменьшении напряженности отношений с другими странами, в первую очередь — со странами Запада, ради снижения санкционного давления.