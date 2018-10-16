Пекин, 16 октября, 2018, 23:05 — ИА Регнум. В соответствии с опубликованными данными нового отчета Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), Китай вышел на первое место и стал крупнейшим мировым получателем прямых иностранных инвестиций, сообщает 16 октября Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар Юань

В первой половине 2018 года объем таких инвестиций вырос на 70 млрд долларов к уровню прошлого года, что означает рост на 6%.

Руководитель отдела прямых зарубежных инвестиций ЮНКТАД Чжань Сяонин отметил, что это происходит на фоне общего, причем быстрого снижения этих показателей на глобальном уровне. Из этого вытекает быстрый относительный рост инвестиционной привлекательности КНР, выгодно отличающейся своей стабильностью и быстрым развитием от других стран, многие из которых переживают масштабные кризисные тенденции.

В ответе приведена соответствующая статистика, из которой следует, что общемировое падение объемов прямых инвестиций в 2017 году составило 23%, а в текущем увеличилось до 41%. В настоящее время суммарный уровень инвестиций в мире демонстрирует рекордно низкий за последнее десятилетие показатель в 470 млрд долларов.

Столь негативное развитие событий эксперты ЮНКТАД связывают с влиянием налоговой политики США, а также возводимых ими протекционистских барьеров, препятствующих свободной торговле. В этих условиях, по словам Чжань Сяонина, Китай, напротив, открыл свой рынок для иностранного капитала.