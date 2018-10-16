Москва, 16 октября, 2018, 22:27 — ИА Регнум. Футболисту Павлу Мамаеву, который был арестован за участие в двух драках в Москве, предъявлено обвинение по статье «Побои». Об этом сегодня, 16 октября, сообщает РБК.

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Напомним, что по факту двух драк в Москве, зачинщиками которых стали Мамаев и его коллега Александр Кокорин, было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Наказание по этой статье более суровое, чем по статье «Побои».

При этом Мамаев принес извинения потерпевшим и, в частности, чиновнику министерства промышленности и торговли Денису Паку, которого огрели стулом по голове в одном из кафе в центре Москвы.

Позднее Пак заявил, что у него нет претензий к Мамаеву.