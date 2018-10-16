Йошкар-Ола, 16 октября, 2018, 22:21 — ИА Регнум. В приемную президента РФ Владимира Путина во время видеоконференции, которую провел помощник главы государства Андрей Белоусов, поступило обращение о необходимости содействовать при ремонте дороги «Йошкар-Ола — Санчурск». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе полпредства президента в Приволжском федеральном округе.

Дарья Драй ИА REGNUM Ремонт дорог

В видеоприеме приняли участие заместитель полномочного представителя президента в ПФО Олег Машковцев и первый заместитель председателя правительства Марий Эл Андрей Россошанский.

По словам Россошанского, содержание и ремонт автодороги производится за счет средств республиканского дорожного фонда. Он уточнил, что на отдельных участках уже выполнены работы по ликвидации дефектов проезжей части, ямочный ремонт.

Решение вопроса с этой дорогой взято аппаратом полпреда президента РФ в ПФО на контроль.

Отметим, так называемый Санчурский тракт — одна из самых проблемных трасс республики. И положение не меняется уже несколько лет.

Так, в августе 2016 года дорога Йошкар-Ола — Санчурск должна была быть приведена в порядок по решению суда. На тот момент на дорог отсутствовала разметка, были зафиксированы многочисленные выбоины, превышающие предельно допустимые размеры, обочины были занижены по сравнению с проезжей частью, асфальтобетонное покрытие было изношено в значительной степени. Отремонтировать дорогу обязали ГКУ «Марийскавтодор».

Однако ремонт этой дороги начался только в 2017 году и планируется, что он продолжится до 2020 года за счет средств республиканского бюджета. Соответствующий конкурс был проведен в мае текущего года. Планируется отремонтировать 15 км Санчурского тракта, до проведения аукциона в нормативное состояние привели 1,26 км дороги.

В июле 2018 года глава Марий Эл Александр Евстифеев поручил отремонтировать участки дороги, которые находятся в самом плачевном состоянии. По словам замминистра транспорта и дорожного хозяйства республики Александра Желонкина, на ремонт всего Санчурского тракта необходимо выделить 351 млн рублей, отмечал портал MariMedia. До конца этого года будут выполнены работы на 43,9 млн рублей, что составит лишь 12,9% от потребности. В 2019 году на ремонт трассы направят 94,3 млн рублей, в 2020-м — 81 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, еще когда Евстифеев начал работать в республике в статусе врио, он отмечал, что на ремонт дорог Марий Эл необходимо 52 млрд рублей. В ходе прямой линии с руководителем республики в июле 2017 года жители жаловались на состояние именно Санчурского тракта, а также дороги в деревне Ирмарь Куженерского района.

«Дороги, по их состоянию, по их качеству, сегодня не соответствуют российским стандартам на 98%. Если перевести в денежную сферу, то республике для 100%-го наведения порядка в дорожном хозяйстве необходимо 52 млрд рублей, — то есть это два бюджета республики годовых. Понятно, что такой суммы в республике нет и в ближайшее время на ее появление рассчитывать не приходится», — печально констатировал тогда Евстифеев.

При этом он отметил, что в России в среднем показатель качества дорог чуть выше 52%. «Но все-таки 98% плохих дорог и 52% — это серьезнейшая разница», — признал Евстифеев.