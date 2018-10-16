Великий Новгород, 16 октября, 2018, 22:09 — ИА Регнум. В Великом Новгороде на конкурс на должность мэра города подали заявления ещё два претендента — председатель правления ТСЖ «Борис» Айдын Мамедов и временно неработающий Владимир Ефимов. Как сообщили ИА REGNUM в информационном отделе городской думы, первый этап приёма документов завершится 18 октября.

Ольга Ларина ИА REGNUM В Новгородском кремле

Участники конкурса должны представить копию паспорта, согласие на обработку персональных данных, анкету и фотографию. 19 октября анкеты с фотографиями кандидатов разместят на сайте думы Великого Новгорода, после чего начнётся второй этап приёма документов от тех, кто заявил о себе до 18 октября.

Оставшиеся документы, а также программу предстоящей деятельности на должности мэра Великого Новгорода от кандидатов ждут до 3 ноября. Сам конкурс назначен на 14 ноября 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее документы на конкурс подали домохозяин, сотрудничающий с интернет-газетой «Ваши новости» Алексей Качкаев; руководитель организации «Авторемонтный завод Великий Новгород» Антон Кольчугин; начальник отдела ЗАО «Новгородский металлургический завод» Максим Бомбин; вице-спикер Новгородской областной думы, координатор регионального отделения ЛДПР Алексей Чурсинов; лидер фракции «Единая Россия» в Новгородской областной думе Сергей Бусурин; председатель Союза предпринимателей Новгородской области Дмитрий Койков; бывший вице-спикер думы Великого Новгорода Константин Демидов; депутат думы Великого Новгорода, лидер Новгородского регионального отделения партии «Яблоко» Анна Черепанова и бывший вице-мэр Великого Новгорода Сергей Светлов.