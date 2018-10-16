Вашингтон, 16 октября, 2018, 21:52 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы США подтверждают информацию о том, что американский военнослужащий «стал участником инцидента» с истребителем Су-27 во время учений в Винницкой области Украины. Соответствующий комментарий распространила пресс-служба ВВС Соединённых Штатов.

В сообщении не содержится информации о том, каким образом американский военнослужащий участвовал в инциденте и пострадал ли он в результате крушения истребителя.

«В настоящее время инцидент находится на стадии расследования, мы будем предоставлять дополнительную информацию по мере её поступления», — сообщили в пресс-службе.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня истребитель Су-27 ВВС Украины разбился под Винницей во время военных учений «Чистое небо — 2018», которые проходят при участии стран НАТО.

Генштаб ВСУ сообщил, что в результате крушения самолёта погибли два пилота — военнослужащие ВВС Украины и ВВС национальной гвардии США, однако затем удалил информацию о том, какие именно военнослужащие погибли.

Позднее военная прокуратура Украины сообщила о возбуждении по факту произошедшего уголовного дела по статье «Нарушение правил полётов или подготовки к ним». При этом ведомство на своём сайте также проинформировало о гибели американского военнослужащего, но впоследствии удалило эти сведения.