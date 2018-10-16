Ижевск, 16 октября, 2018, 21:18 — ИА Регнум. Государственный долг Удмуртии в течение месяца сократился на 100 млн рублей. По состоянию на 1 октября объем долговых обязательства республики составил 48,035 млрд рублей, сообщили корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные минфина республики.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

В течение месяца объем средств, заимствованных в иностранных банках и кредитных организациях, в структуре госдолга региона увеличился на 200 млн рублей и составил 13.1 млрд рублей. Доля коммерческих кредитов увеличилась с 26,7% до 27,2%.

Сумма средств, привлеченных от других бюджетов бюджетной системы РФ, не изменилась и составляет 26,235 млрд рублей. Доля бюджетных кредитов увеличилась с 54,5% до 54,6%.

Объем государственных ценных бумаг, выпущенных республикой, сократился на 300 млн рублей в связи с погашением 10% от номинала пятилетних облигаций Удмуртии. Доля ценных бумаг снизилась с 18,7% до 18,1%.

По информации минфина республики, на обслуживание госдолга до отчетной даты республика потратила 1,698 млрд рублей. Просроченная задолженность по госдолгу Удмуртии отсутствует.

Напомним, в течение прошлого месяца республика сократила госдолг на 200 млн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в конце прошлого года глава Удмуртии Александр Бречалов заверял, что до конца 2018 года республика сократит госдолг до 47 млрд рублей.

По его словам, полностью отказаться от коммерческих кредитов не получится, но будет продолжаться работа для замещения более дорогих кредитов дешевыми, с пониженной процентной ставкой.

В итоге объем сэкономленных бюджетных средств может составить около 1,1 млрд рублей.

В конце октября республика планирует привлечь коммерческие кредиты на общую сумму 5,5 млрд рублей. Ставка за пользование кредитными средствами может составить около 5,5% годовых.