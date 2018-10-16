Якутск, 16 октября, 2018, 21:03 — ИА Регнум. В Якутии на реке Алдан перевернулась моторная лодка с людьми, в результате чего погибли три человека, сообщает 16 октября «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

Василий Поленов. Лодка

По информации агентства, в лодке было девять человек. Пятерым из них удалось выбраться из воды, один считается пропавшим, а еще трое погибли от переохлаждения.

Трагедия случилась в районе села Кэскил.

Причины и подробности происшествия выясняются.