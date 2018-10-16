Анкара, 16 октября, 2018, 20:47 — ИА Регнум. Патриарх Турецкой православной церкви направил иск в прокуратуру Стамбула с требованием возбудить уголовное дело в отношении Константинопольского патриархата. Об этом сегодня, 16 октября, заявил журналистам официальный представитель Турецкой православной церкви Севги Эренерол.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Варфоломей

В Турецкой православной церкви считают, что действия Константинопольского патриархата выходят за рамки религиозных обязанностей, нарушают Лозанское соглашение от 1923 года, носят подстрекательский характер и могут спровоцировать конфликт между странами региона.

Эренерол подчеркнул, что одним из поводов подачи иска стало решение Константинопольского патриархата о начале предоставления автокефалии православной церкви на Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 октября Русская православная церковь приняла решение разорвать евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.