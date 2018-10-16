Москва, 16 октября, 2018, 20:46 — ИА Регнум. Внедорожник сбил трёх человек на пешеходном переходе на юго-западе Москвы. Об этом сообщили 16 октября в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

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Инцидент произошёл врайоне дома №126 по Чечерскому проезду. Водитель Nissan совершил наезд на людей на нерегулируемом пешеходном переходе.

Сообщается, что все трое пострадавших госпитализированы с травмами средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанаваливаются.