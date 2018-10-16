Калуга, 16 октября, 2018, 21:04 — ИА Регнум. Калужские судебные приставы выдворили за пределы России 15 нелегальных мигрантов из Таджикистана и Узбекистана. Как сообщила 16 октября корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель управления ФССП России по Калужской области Любовь Скакун, иностранные граждане были признаны судом виновными в совершении административных правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 18.8 КоАП и им было назначено наказание в виде штрафа с последующим административным выдворением за пределы страны.

Фото пресс-службы управления ФССП России по Калужской области Удостоверение судебного пристава

В отделе судебных приставов по Московскому округу города Калуги были возбуждены исполнительные производства об административном выдворении. После оформления документов сотрудники силового блока ведомства доставили нелегалов до пункта пропуска через государственную границу в один из столичных аэропортов, откуда те вылетели на Родину.

Судебное решение о принудительном выдворении иностранных граждан исполнено в установленный срок и в строгом соответствии с действующим законодательством. Въезд в Россию данным лицам будет закрыт на пять лет. С начала 2018 года калужскими судебными приставами в принудительном порядке выдворены за пределы Российской Федерации более 350 нелегалов, в основном это жители Туркестана.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению ряда калужских правозащитников, сегодня Москва и Московская область фактически не участвуют в реализации государственной программы содействия добровольному переселению соотечественников из-за рубежа в Россию. Поэтому «воротами» для въезда иностранцев на территорию Российской Федерации служит прилегающая к Подмосковью с юга Калужская область.

По данным МВД РФ, в Калужской области за первое полугодие 2018 года гражданство Российской Федерации получили 3234 человека; визы оформили 940 человек; получили разрешение на временное проживание (РВП) 4218 человек. Проживают по РВП в регионе 16 929 человек. Оформили видов на жительство (ВНЖ) 1534 человек, а проживает по ВНЖ 7144 человек и поставлены на миграционный учёт 119 328 человек. Сняты с миграционного учёта 46 304 человека. Наибольшее количество иностранных граждан прибыли из Узбекистана, Таджикистана, Молдавии, Украины и Армении. В целом по России за первые полгода 2018 года гражданство РФ получили 12 641 человек, визы оформили 115 418 иностранцев. На учет было поставлено свыше 8 млн мигрантов.