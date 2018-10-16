Тегеран, 16 октября, 2018, 21:31 — ИА Регнум. Не менее десяти иранских военных, в том числе гвардейцев «Корпуса стражей Исламской революции», взяты в плен на границе с Пакистаном, 16 октября передает агентство Reuters.

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Нападение на погранзаставу произошло в провинции Систан и Белуджистан утром 16 октября. Иран призвал правительство Пакистана «использовать все возможные средства» для освобождения заложников.

Ответственность за нападение на погранзаставу и пленение военных уже взяла на себя исламистская группировка «Джейш аль-Адль» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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