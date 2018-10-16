Помпео обсуждает «дело Хашогги» с кронпринцем и королем Саудовской Аравии
Эр-Рияд, 16 октября, 2018, 20:19 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом аль-Саудом и готовится к переговорам с королем Салманом, 16 октября передает агентство Reuters.
Gage Skidmore
Майк Помпео
Переговоры Помпео с лидерами саудитов связаны с расследованием исчезновения журналиста Джамаля Хашогги, что стало причиной осложнения отношений между США и Саудовской Аравией.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября госсекретарь Помпео вылетел в Эр-Рияд по личному приказу президента США, после переговоров Дональда Трампа с королем Салманом. Также Помпео намерен посетить Турцию.
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