Эр-Рияд, 16 октября, 2018, 20:19 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом аль-Саудом и готовится к переговорам с королем Салманом, 16 октября передает агентство Reuters.

Gage Skidmore Майк Помпео

Переговоры Помпео с лидерами саудитов связаны с расследованием исчезновения журналиста Джамаля Хашогги, что стало причиной осложнения отношений между США и Саудовской Аравией.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября госсекретарь Помпео вылетел в Эр-Рияд по личному приказу президента США, после переговоров Дональда Трампа с королем Салманом. Также Помпео намерен посетить Турцию.

Читайте также: Помпео прибыл в Эр-Рияд разбираться в деле с исчезновением Хашогги