Москва, 16 октября, 2018, 19:48 — ИА Регнум. Американский пилот в потерпевшем крушение самолёте Су-27 «осваивал технику», считает политолог Сергей Марков. Он выступил 16 октября в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Mil.ru Су-27

По словам Маркова, американцы осваивают советскую военную технику для того, чтобы в перспективе «в районе Донбасса под флагом украинских летчиков наносить удары».

«Это называется «операция под чужим флагом», — сказал политолог.

В связи с названной версией Марков квалифицировал смерть пилота как гибель на гражданской войне:

«Уже американские лётчики начали гибнуть на гражданской войне на Украине. Это американское общественное мнение должно знать».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 октября в Винницкой области потерпел крушение истребитель Су-27 ВВС Украины. Обнаружены тела двух пилотов, в том числе гражданина США.

Инцидент произошёл между населёнными пунктами Бердичев и Хмельник в ходе выполнения учебно-боевого полёта. Напомним, в этой стране проходят совместные с НАТО авиационные учения «Чистое небо — 2018».