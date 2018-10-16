Рим, 16 октября, 2018, 19:30 — ИА Регнум. В текстах проектов бюджета Италии на 2019 год и пенсионной реформы упоминается норма о возможности выхода на пенсию для женщин в возрасте 58−59 лет, сообщает издание QuiFinanza во вторник, 16 октября.

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Женщины с трудовым стажем не менее 35 лет смогут выйти на пенсию в 58 лет, если были наемными работниками, в 59 лет — если работали «автономно».

Пенсионная реформа в Италии вступит в силу в 2019 году. Снижение пенсионного возраста было одним из предвыборных обещаний партий, сформировавших в июне 2018 года новую правящую коалицию

Сейчас средний возраст выхода на пенсию в Италии составляет 67 лет. План правительства предполагает введение «квоты 100»: на пенсию сможет выйти гражданин, сумма возраста и стажа которого не меньше 100, который не младше 62 лет и проработал не менее 38 лет. Для женщин сделано упомянутое исключение.

По подсчетам правительства, на пенсию по новым правилам выйдут 400 тысяч человек, а реформа в 2019 году обойдется в 7 млрд евро. Оппоненты правительства убеждены, что снижение пенсионного возраста негативно скажется на экономике, а в правительстве будут вынуждены снижать пенсии. Министры утверждают, что никаких «штрафов» за выход на пенсию по новым правилам не будет.

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