Ярославль, 16 октября, 2018, 19:17 — ИА Регнум. В Ярославском районе Ярославской области создадут предприятие по производству хлеба и кондитерских изделий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarregion.ru Кондитерское производство

В рамках трехстороннего соглашения о сотрудничестве между региональной Корпорацией развития, администрацией Ярославского муниципального района и компанией-инвестором «Овсбей» до 2021 года в регионе будет создано производство хлеба и кондитерских изделий из натуральных продуктов.

«Будет создано не менее 50 новых рабочих мест. Итогом реализации проекта станет увеличение налоговых поступлений в бюджет региона», — сказал и. о. генерального директора Корпорации развития Ярославской области Евгений Васильев.

В рамках проекта в Ярославском муниципальном районе будут построены производственный корпус и складское помещение, подведены коммуникации. Также планируется организовать промышленный парк для небольших производителей продуктов питания.

«Ничего подобного у нас на территории на данном этапе нет. Планируют начинать строительство в 2019 году, а первая продукция ожидается в 2020—2021 годах. Ярославский район финансово в строительстве производства участвовать не будет. Все будет финансироваться за счет инвестора», — сказала корреспонденту ИА REGNUM начальник управления финансов и социально-экономического развития Ярославского района Юлия Грибанова.

ООО «Овсбей» выпускает хлеб и кондитерские изделия и поставляет эти товары в крупные продовольственные сети страны.