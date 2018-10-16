Ижевск, 16 октября, 2018, 17:35 — ИА Регнум. Внеочередная сессия городской думы Ижевска состоится 18 октября. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации города.

Иван Шилов ИА REGNUM Голосование

«Основной вопрос повестки — избрание главы муниципального образования «Город Ижевск», — подчеркнули в администрации.

Напомним, Ижевск должен выбрать главу города не позднее 3 ноября, согласно уставу — в течение полугода после ухода с должности предыдущего мэра.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в текущем конкурсе намеревались принять участие 21 человек. Однако двое претендентов снялись с конкурса: Константин Сунцов — 12 октября он назначен генеральным директором Корпорации развития Удмуртии, а также гендиректор Агентства по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области Денис Абрамов.

Еще трое участников не явились на заседание комиссии, которое состоялось накануне.

Депутатам гордумы Ижевска предстоит выбрать главу города из двух кандидатов — главы Глазова Андрея Бекмеметьева и заместителя главы администрации Сарапула по социальной сфере Виктора Шестакова.

Глава Ижевска будет избран на срок полномочий гордумы города — до сентября 2020 года.

До мая 2018 года мэром Ижевска был Юрий Тюрин, который ушел в отставку по собственному желанию.