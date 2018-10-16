Москва, 16 октября, 2018, 17:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин11 ноября посетит Париж по случаю годовщины окончания Первой мировой войны. Об этом сообщил 16 октября помощник главы государства Юрий Ушаков.

Kremlin.ru Владимир Путин в Париже

По его словам, президент России примет участие в торжественных мероприятиях на Елисейских полях, а также встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Напомним, в мае 2018 года Владимир Путин уже посещал Париж по приглашению своего французского коллеги. Тогда в ходе встречи Макрон пригласил Путина повторить визит в ноябре и посетить мероприятия, посвященные столетию окончания Первой мировой войны.