Киев, 16 октября, 2018, 17:26 — ИА Регнум. Командующий военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко угрожает применением силы в Азовском море в случае «обострения» отношений с Россией. Об этом он заявил в интервью «ВВС Украина», опубликованном сегодня, 16 октября.

Цитата из м/ф «Рикки-Тикки-Тави». Реж. Александра Снежко-Блоцкая. 1965. СССР Он пугает, а нам не страшно

Воронченко признал, что действия российского Черноморского флота и кораблей ФСБ России по остановке и досмотру судов не являются противоправными. Он отметил, что Украина тоже могла бы так делать.

Однако Воронченко считает, что действия Черноморского флота являются «грязными». Если произойдёт какое-либо обострение, то глава ВМС Украины грозит аж силовым ответом.

«Если они пойдут на жесткую дестабилизацию, будем адекватно отвечать — сопровождать свои суда, находиться в тех районах, где ведется рыболовство и другие виды промысла», — сказал Воронченко.

При этом глава ВМС Украины отметил, что соотношение сил в Азовском море составляет примерно 20:1 и не в пользу Киева. Но Воронченко уверен, что даже малыми силами украинские ВМС на море способны выполнять соответствующий перечень задач.