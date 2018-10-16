Тула, 16 октября, 2018, 17:21 — ИА Регнум. Военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот-Тула» станет новой достопримечательностью Тулы и местом полноценного семейного отдыха. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона, заявил глава региона Алексей Дюмин, который 16 октября проинспектировал ход строительства парка. Строительство этого объекта было обозначено в послании главы региона Тульской областной думе.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Площадка строительства парка «Патриот-Тула»

«Мы активно начали развивать эту территорию, создавать необходимую для комфортной жизни инфраструктуру. И сегодня здесь целый новый район города, который продолжает расти», — сказал губернатор.

Уже сегодня здесь открыто Тульское суворовское военное училище, готовится к запуску новый ледовый дворец. Полным ходом ведется строительство парка «Патриот», который. По словам Дюмина, должен стать новой достопримечательностью Тулы.

«К его созданию мы подошли комплексно, чтобы каждый смог найти тут себе занятие. Кроме выставочных площадок, здесь будут места для занятий спортом, игровые зоны и многое другое. Сейчас уже завершается первая очередь строительства», — отметил Алексей Дюмин.

Как сообщил руководитель проекта ООО «Петербургская Гарантия» Михаил Филимонов, в парке смонтировано четыре тенто-мобильных укрытия (ТМУ), ведутся работы по строительству конгресс-центра, обустройству асфальтовых покрытий и коммуникаций. В здании конгресс-центра разместятся сменные экспозиции, пункт общественного питания, залы для проведения семинаров, торжественных собраний, круглых столов.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Алексей Дюмин осматривает площадку строительства парка «Патриот-Тула»

Заместитель губернатор Сергей Егоров отметил, что в парке будут созданы возможности для разных видов досуга — спортивного, военно-патриотического, культурного и семейного. Их перечень сейчас формирует региональное учреждение «Тульские парки», на баланс которого инвестор передаст парк по завершении строительства. По словам Егорова, Тульская область станет одной из первых, где будет создан аналог парка «Патриот» в подмосковной Кубинке. Глава региона отметил, что объект находится в высокой степени готовности, и поручил Сергею Егорову держать ситуацию на контроле и оказывать застройщику необходимую поддержку.