Москва, 16 октября, 2018, 17:07 — ИА Регнум. Верховный суд Российской Федерации отказался рассматривать кассационную жалобу компаний ООО «Сименс технологии газовых турбин» и Siemens Aktiengesellschaft на решение судов нижестоящих инстанций об отказе по иску к ОАО и ООО «Технопромэкспорт», которые входят в структуру «Ростеха» о газовых турбинах для крымских тепловых электростанций. Об этом свидетельствую данные из электронной картотеки арбитражных дел.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Отказ

Решение об отказе рассмотрения кассационной жалобы было принято 15 октября. Других подробностей в электронной картотеке нет.

Напомним, что компании ООО «Сименс технологии газовых турбин» и Siemens Aktiengesellschaft требуют от дочерних структур «Ростеха» возврата газовых турбин, которые первоначально были произведены для электростанции в Тамани, но в итоге отправленных в Крым.

Западные СМИ обрушились на германский концерн Siemens за то, что его продукция попала в Крым, а это запрещено антироссийскими санкциями Евросоюза и США. Siemens стал пытаться через суды добиться возврата турбин, однако не преуспел.

При этом «Ростех» подал встречный иск к Siemens о признании недействительными нескольких пунктов контракта, в которых содержались требования о необходимости соблюдения санкций Евросоюза.