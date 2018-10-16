Москва, 16 октября, 2018, 17:41 — ИА Регнум. Компания «Яндекс» запустила движение беспилотного такси на территории инновационного центра «Сколково». Об этом на панельной дискуссии в рамках московского международного форума «Открытые инновации» заявил мэр Москвы Сергей Собянин, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Соответствующее соглашение было подписано во вторник, 16 октября.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сопровождающий беспилотного такси

Дарья Антонова ИА REGNUM Беспилотное такси от «Яндекса»

«Сегодня проехали на беспилотнике, это здорово, впечатляет, подписали соглашение о содействии внедрению беспилотников», — отметил Собянин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Беспилотное такси от «Яндекса»

Мэр Москвы подчеркнул, что электронные процессы, которые столица начала активно внедрять несколько лет назад, заметно упростили жизнь горожан. В частности, были внедрены такие проекты, как Московская электронная школа, портал «Активный гражданин», оцифрованы медицинские и социальные услуги.

«Несколько лет назад главной целью было решение сложных и самых насущных городских проблем. Информационные технологии были только способом решения задач, отражением внутренней идеологии и городских управленческих решений и алгоритмов», — добавил он.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси движется без водителя

Дарья Антонова ИА REGNUM На основе информации с камер составляется трёхмерная карта

Собянин также заявил, что с 2017 года Москва успешно внедряет услуги каршеринга и видеонаблюдения в столице. Так, в настоящий момент на территории города систему видеонаблюдения обеспечивают 150 тыс. камер.

Дарья Антонова ИА REGNUM На крыше автомобиля установлен лидар кругового обзора

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Собянин заявил, что более 700 тыс. москвичей в сутки пользуются услугами такси, что на десять процентов снижает количество личных авто на дорогах столицы России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Беспилотное такси от «Яндекса»

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