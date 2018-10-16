Белгород, 16 октября, 2018, 16:49 — ИА Регнум. В Белгороде проезд на общественном транспорте может подорожать до 20 рублей. Как сообщает ИА REGNUM, два соответствующих проекта документов были опубликованы на сайте Белгородского городского совета.

Цитата из х/ф «Мне двадцать лет». Реж. Марлен Хуциев. 1964. СССР Пассажир и кондукторша

Согласно первому проекту, на территории городского округа «Город Белгород» должны быть установлены регулируемые тарифы на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам — 20 рублей за одну поездку и 800 рублей за проездной на месяц.

Если этот проект будет одобрен депутатами, тарифы на проезд в общественном транспорте вырастут с 1 ноября. Контроль за выполнением решения возложат на постоянную комиссию горсовета по градостроительству, развитию городского хозяйства и вопросам экологии.

Второй проект документа касается тарифа на перевозку пассажиров и багажа в электротранспорте МУП «Городской пассажирский транспорт» — он также должен составить 20 рублей за одну поездку, но изменения в случае, если за них проголосуют депутаты, вступят в силу с 1 января 2019 года. При этом отмечается, что экономически обоснованный тариф для электротранспорта составляет 26,20 рубля за одну поездку.

При этом глава городской администрации Константин Полежаев, недавно переизбранный на эту должность депутатами, в своем плане по развитию города предложил ликвидировать троллейбусы, так как они приносят бюджету убытки.